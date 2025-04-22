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Из Самары в Замок Гарибальди пустят тематическую электричку с 26 апреля

Жители областной столицы смогут посетить знаменитый Замок Гарибальди, доехав до него на электричке.

Жители областной столицы смогут посетить знаменитый Замок Гарибальди, доехав до него на электричке. Об этом стало известно от Куйбышевской ЖД.

Ожидается, что транспорт будет доставлять туристов до места каждую неделю начиная с 26 апреля 2025 года.

Начальная точка маршрута — железнодорожный вокзал Самары. Оттуда электричка стартует в 10:02 и будет следовать до Тольятти, куда прибудет в 12:16. Дальше пассажиры будут пересажены на автобус с гидом и поедут к самому замку.

Обратно в Самару жители вернутся в 18:22. Такая прогулка обойдется горожанину в 1100 рублей + проезд.

Больше интересного о губернии уже в нашем телеграм-канале.