Из Самары в Замок Гарибальди пустят тематическую электричку с 26 апреля

Начальная точка маршрута — железнодорожный вокзал Самары. Оттуда электричка стартует в 10:02 и будет следовать до Тольятти, куда прибудет в 12:16. Дальше пассажиры будут пересажены на автобус с гидом и поедут к самому замку.