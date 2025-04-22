Калининградский скалолаз впервые стал чемпионом России в боулдеринге

Егор Дулуб продемонстрировал впечатляющую форму, лидируя с первых же трасс. Первую трассу он преодолел со второй попытки, оставив остальных участников на промежуточном чекпоинте. На второй трассе он почти «зафлешил» маршрут (прошел с первой попытки), не хватило лишь последнего движения. После небольшой паузы он уверенно завершил маршрут.