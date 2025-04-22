Калининградский скалолаз впервые стал чемпионом России в боулдеринге

Это был 25-й раз, когда определялись сильнейшие спортсмены страны в этом виде. Помимо медалей, на кону стояли путевки на международные соревнования в Москве в рамках фестиваля «Вершины Победы».
В решающий этап вышли 6 сильнейших спортсменов, успешно прошедших квалификацию и полуфинал. В финале выступили:
- Егор Дулуб (Калининградская область);
- Николай Яриловец (Москва);
- Сергей Лужецкий (Воронежская область);
- Алексей Рубцов (Москва) — трехкратный чемпион России;
- Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) — чемпион России-2023;
- Севастьян Лунев (Краснодарский край) — 17-летний перспективный спортсмен.
Финалистам предстояло преодолеть четыре трассы высотой до 5 метров. На каждую отводилось 4 минуты с неограниченным количеством попыток.
Егор Дулуб продемонстрировал впечатляющую форму, лидируя с первых же трасс. Первую трассу он преодолел со второй попытки, оставив остальных участников на промежуточном чекпоинте. На второй трассе он почти «зафлешил» маршрут (прошел с первой попытки), не хватило лишь последнего движения. После небольшой паузы он уверенно завершил маршрут.
Третья трасса оказалась особенно сложной — никто не смог её преодолеть, хотя Вадим Тимонов показал впечатляющую попытку нестандартного прохождения. После этого этапа математические шансы на победу остались только у Дулуба.
На четвертой трассе чемпион также показал отличный результат, что позволило ему впервые в карьере стать чемпионом России по боулдерингу:
- золото — Егор Дулуб
- серебро — Николай Яриловец
- бронза — Сергей Лужецкий.
Распределение призовых мест между Яриловцем и Лужецким определилось по количеству попыток на последних двух трассах, где оба спортсмена показали одинаковый результат. В итоге решающим стал результат полуфинала, где выше оказался Яриловец.
Все трое призеров вошли в состав сборной России для участия в международных соревнованиях в Москве.