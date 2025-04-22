Поезд «Ласточка» между Минском и Москвой получит новый дизайн с 22 апреля

Российская железная дорога изменит дизайн поезда «Ласточка» между Минском и Москвой, сообщили в РИА Новости.
Так, в РЖД рассказали, что между Минском и Москвой будут курсировать брендированные поезда «Ласточка», дизайн которых будет приурочен 80-летию Победы. Первый тематический состав отправится уже 22 апреля с Белорусского вокзала в Москве.
— В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне РЖД запускают культурно-просветительский проект «От Москвы до Бреста дорогами Победы», — прокомментировали в компании.
Каждый из десяти тематических вагон в составе поезда будет рассказываться про важные этапы войны. Например, в одном вагоне расскажут о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивших бесперебойную доставку необходимой техники и боеприпасов, восстановление путей и т.д. Экспозиция еще одного вагона будет посвящена «Дорогам Победы» — поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где встречали с войны. Также будет брендированный вагон с информацией о начале войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Беларуси, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин.
В создании тематической передвижной экспозиции участвовали Российское военно-историческое общество, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Центральный музей Вооруженных сил России, Государственный музейно-выставочный центр «Росфото», Лаборатория истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова.
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