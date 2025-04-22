Поезд «Ласточка» между Минском и Москвой получит новый дизайн с 22 апреля

Каждый из десяти тематических вагон в составе поезда будет рассказываться про важные этапы войны. Например, в одном вагоне расскажут о вкладе в Победу железнодорожников, обеспечивших бесперебойную доставку необходимой техники и боеприпасов, восстановление путей и т.д. Экспозиция еще одного вагона будет посвящена «Дорогам Победы» — поездам, на которых воины-освободители возвращались с фронта, вокзалам, где встречали с войны. Также будет брендированный вагон с информацией о начале войны и обороне Брестской крепости, партизанском движении в Беларуси, выдающихся полководцах и героях, подвиге Смоленска и пути армии на Берлин.