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Умер Зураб Церетели: автор воронежского памятника Петру и Февронии

Умер Зураб Церетели — скульптор, художник-монументалист и президент Российской академии художеств. Ему был 91 года. Как сообщил помощник мастера Сергей Шагулашвили, все произошло сегодня, 22 апреля, в половину второго ночи. Решение о прощании и похоронах будет принято позднее.

Источник: Reuters

Церетели является автором более пяти тысяч работ, среди которых значатся картины, графика, скульптуры, панно, фрески и мозаики. Скульптуры Церетели можно увидеть в Москве (например, неоднозначный памятник Петру I напротив парка «Музеон» или монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади), в Тбилиси, Севилье, Лондоне и даже Нью-Йорке. В 2021 году скульптура авторства Зураба Церетели появилась и под Воронежем.

Речь идет о памятнике Петру и Февронии, который установлен около храма рядом с сити-парком «Град».