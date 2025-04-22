Умер Зураб Церетели: автор воронежского памятника Петру и Февронии

Церетели является автором более пяти тысяч работ, среди которых значатся картины, графика, скульптуры, панно, фрески и мозаики. Скульптуры Церетели можно увидеть в Москве (например, неоднозначный памятник Петру I напротив парка «Музеон» или монумент «Дружба навеки» на Тишинской площади), в Тбилиси, Севилье, Лондоне и даже Нью-Йорке. В 2021 году скульптура авторства Зураба Церетели появилась и под Воронежем.