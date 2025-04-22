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Штраф 3 тысячи леев за продажу….петрушки: В Кишиневе полиция наказывает пожилых людей, продающих выращенную в своем огороде зелень — люди просто хотят выжить

Молдавские власти продолжают бороться с самыми уязвимыми и нуждающимися гражданами [видео]
Источник: Комсомольская правда

Молдавские власти продолжают бороться с самыми уязвимыми и нуждающимися гражданами.

В Кишиневе на Ботанике пенсионер получил штраф на 3 тысячи леев за незаконную продажу зелени и цветов на тротуаре.

Инцидент заснял возмущенный прохожий, который и выложил его в сеть.

Источник: t.me/nemdnews.

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