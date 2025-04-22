Штраф 3 тысячи леев за продажу….петрушки: В Кишиневе полиция наказывает пожилых людей, продающих выращенную в своем огороде зелень — люди просто хотят выжить

Молдавские власти продолжают бороться с самыми уязвимыми и нуждающимися гражданами.
В Кишиневе на Ботанике пенсионер получил штраф на 3 тысячи леев за незаконную продажу зелени и цветов на тротуаре.
Инцидент заснял возмущенный прохожий, который и выложил его в сеть.
Источник: t.me/nemdnews.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Мать четверых детей молдавские полицейские оштрафовали на 37 тысяч леев за «электоральную коррупцию»: «Я получала только помощь от мамы, которая живет в России, а полицейские сказали, что их это не волнует, получайте штраф».
Наталья все время плачет, она просто не знает, что ей делать (далее…).
Внимание, водители: В Кишиневе перекроют движение — список улиц, где будет действовать запрет.
Ожидается частичное перекрытие движения транспорта на некоторых улицах столицы (далее…).
Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.
Молдавские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют (далее…).