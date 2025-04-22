Коль желаешь — покажу: Горшок и Князь спасут сказочный мир от Некроманта

— Миша Горшенев был бы 100% доволен! Это все признают — и Князь, и брат Миши, и все из его окружения, — отвечает Панкер на вопрос о том, думал ли когда-то Горшок, что про него снимут фильм. — Больше всего он хотел, чтобы «Король и Шут» был популярен. Это была его сверхзадача. Мы сделали так, чтобы эту группу заново услышали. Он бы участвовал во всем этом. Очень жалко, что он не снялся в свое время в фильме у Балабанова. Я помню, как он мне звонил: «Тут приходил Балабанов, мы нажрались. Так круто было!» Они понравились очень друг другу, но не случилось.