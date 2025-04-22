Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Все производственные мастерские в колледжах Москвы к 2030 году будут оснащены современным оборудованием — таким же, как на реальных предприятиях, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Естественно, что упор на практику потребовал значительных инвестиций в учебно-производственную базу колледжей. В 2023—2025 годах будет оснащено современным оборудованием — таким же, как на реальных предприятиях — две трети или почти 1,5 тысячи производственных мастерских, а к 2030 году — все 100%», — рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что по требованию властей мастерские теперь открыты с 9.00 до 20.00, чтобы студенты могли совершенствовать свои навыки и во внеурочное время.