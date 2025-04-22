Мастерские в московских колледжах оснастят современным оборудованием

«Естественно, что упор на практику потребовал значительных инвестиций в учебно-производственную базу колледжей. В 2023—2025 годах будет оснащено современным оборудованием — таким же, как на реальных предприятиях — две трети или почти 1,5 тысячи производственных мастерских, а к 2030 году — все 100%», — рассказала Ракова.