Ковид обнаружили еще у 89 жителей Воронежской области

За минувшую неделю с 14 по 20 апреля диагноз «коронавирус» поставили 89 жителям Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Если сравнить с прошлой неделей, то можно заметить, что опасное заболевание пошло на убыль. И весьма существенно. С 7 по 13 апреля коронавирусом заболели 125 жителей Воронежской области. Таким образом, число подхвативших эту болезнь снизилось почти в полтора раза.
Санитарные врачи напоминают простые средства профилактики: в людных местах лучше носить маски, регулярно мыть руки и проветривать жилые помещения и офисы.