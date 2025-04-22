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Ковид обнаружили еще у 89 жителей Воронежской области

Заболеваемость за неделю снизилась почти в полтора раза.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю с 14 по 20 апреля диагноз «коронавирус» поставили 89 жителям Воронежской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Если сравнить с прошлой неделей, то можно заметить, что опасное заболевание пошло на убыль. И весьма существенно. С 7 по 13 апреля коронавирусом заболели 125 жителей Воронежской области. Таким образом, число подхвативших эту болезнь снизилось почти в полтора раза.

Санитарные врачи напоминают простые средства профилактики: в людных местах лучше носить маски, регулярно мыть руки и проветривать жилые помещения и офисы.