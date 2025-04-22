Ковид обнаружили еще у 89 жителей Воронежской области

Если сравнить с прошлой неделей, то можно заметить, что опасное заболевание пошло на убыль. И весьма существенно. С 7 по 13 апреля коронавирусом заболели 125 жителей Воронежской области. Таким образом, число подхвативших эту болезнь снизилось почти в полтора раза.