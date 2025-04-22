Форвард тольяттинского «Акрона» Ж. Беншимол сравнил чемпионат Португалии с РПЛ

«В России и Португалии очень сложные лиги. Но, думаю, ваш чемпионат выше уровнем. Тут более силовой футбол. В первом матче сразу понял, насколько в РПЛ динамично, игроки вообще не устают! Кажется, здесь выступать намного сложнее, чем в чемпионате Португалии», — считает Беншимол.