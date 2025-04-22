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Форвард тольяттинского «Акрона» Ж. Беншимол сравнил чемпионат Португалии с РПЛ

23-летний нападающий «красно-черных» играл в Европе до июля прошлого года.

23-летний нападающий «красно-черных» играл в Европе до июля прошлого года.

Жилсон Беншимол перебрался в тольяттинский «Акрон» из португальского клуба «Эшторил». Также выступал за «Бенфику Б» и «Дамаиенше». Есть опыт игры за сборную Кабо-Верде — 20 матчей и пять голов.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги поучаствовал в 22 встречах волжан, забил за них два мяча и отдал столько же результативных передач. Всего на поле провел 1045 минут.

«В России и Португалии очень сложные лиги. Но, думаю, ваш чемпионат выше уровнем. Тут более силовой футбол. В первом матче сразу понял, насколько в РПЛ динамично, игроки вообще не устают! Кажется, здесь выступать намного сложнее, чем в чемпионате Португалии», — считает Беншимол.

Также в разговоре с «Матч ТВ» легионер «красно-черных» назвал Премьер-лигу «одной из лучших в мире». А недавно агент молодого форварда рассказал о его будущем в тольяттинском клубе.

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