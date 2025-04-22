Празднование 9 Мая в Красноярском крае пройдет без пиротехники и беспилотников

В Красноярском крае введен временный запрет на запуск беспилотников и пользование пиротехникой для обеспечения безопасности празднования 80-летия Победы. Об этом сообщили в министерстве экономики региона.
Ограничения уже начали действовать и продлятся до 12 мая. Известно, что они распространяются на салюты и фейерверки. Исключением являются пиротехнические изделия первого класса опасности. К ним относятся бенгальские огни, хлопушки и фонтаны холодного огня.
Нелегальный запуск квадрокоптеров будет наказываться не только «административкой» постфактум. В местах массового скопления людей беспилотники будут сбивать специалисты с подавителями сигнала.
О нарушениях этих ограничений и других мер безопасности во время майских праздников просят сообщать по телефону 112.