В Перми прошли соревнования по восточному боевому единоборству

В выходные в пермском спортивном комплексе имени В. П. Сухарева прошли кубок Пермского края и первенство города Перми по восточному боевому единоборству. Турниры были посвящены 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования прошли по программам сетокан-ката одиночные и сетокан кумите. В них приняли участие более 400 спортсменов из спортивных школ, клубов и секций Перми, Очера и Губахи.
Первое место в общекомандном зачете завоевали воспитанники спортивной школы по каратэ города Перми, второе место — у спортсменов из Очера, третье занял спортклуб «Самурай» из Перми. Кроме того, на соревнованиях вручили удостоверения: «Мастер спорта России международного класса» — Вячеславу Жужгову, «Мастер спорта России» — Данилу Долгову и Владиславу Устюгову.