В Перми прошли соревнования по восточному боевому единоборству

Первое место в общекомандном зачете завоевали воспитанники спортивной школы по каратэ города Перми, второе место — у спортсменов из Очера, третье занял спортклуб «Самурай» из Перми. Кроме того, на соревнованиях вручили удостоверения: «Мастер спорта России международного класса» — Вячеславу Жужгову, «Мастер спорта России» — Данилу Долгову и Владиславу Устюгову.