Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области на 50,3% ниже эпидпорога

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по Ростовской области с 14 по 20 апреля 2025 года оказалась ниже эпидпорога на 50,3%. В Ростове показатель ниже допустимого значения на 16,5%, сообщают в управлении Роспотребнадзора.
Сохраняется тенденция к снижению заболеваемости во всех возрастных группах. Среди респираторных инфекций преобладают вирусы негриппозной этиологии (риновирус, сезонный короновирус, бокавирус, РС-вирус), также продолжается циркуляция гриппа, — отмечают специалисты.
Жителям Дона напоминают: защититься от гриппа и ОРВИ помогает профилактика. В частности, нужно мыть руки с мылом после улицы, регулярно проветривать помещения, а также избегать мест скопления людей.
При появлении недомогания следует остаться дома и вызвать врача. Помните, самолечение опасно для здоровья, особенно при гриппе.