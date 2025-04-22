Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ростовской области на 50,3% ниже эпидпорога

В Ростовской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ, но вирусы продолжают циркулировать.

Источник: Комсомольская правда

Заболеваемость гриппом и ОРВИ по Ростовской области с 14 по 20 апреля 2025 года оказалась ниже эпидпорога на 50,3%. В Ростове показатель ниже допустимого значения на 16,5%, сообщают в управлении Роспотребнадзора.

Сохраняется тенденция к снижению заболеваемости во всех возрастных группах. Среди респираторных инфекций преобладают вирусы негриппозной этиологии (риновирус, сезонный короновирус, бокавирус, РС-вирус), также продолжается циркуляция гриппа, — отмечают специалисты.

Жителям Дона напоминают: защититься от гриппа и ОРВИ помогает профилактика. В частности, нужно мыть руки с мылом после улицы, регулярно проветривать помещения, а также избегать мест скопления людей.

При появлении недомогания следует остаться дома и вызвать врача. Помните, самолечение опасно для здоровья, особенно при гриппе.