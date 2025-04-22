В Иркутской области открыли понтонную переправу через реку Лену

Понтонную переправу открыли на восьмом километре дороги Жигалово — Казачинское в районе села Тутура через реку Лену. Как сообщили КП-Иркутск в Дирекции автодорог Иркутской области, на нее могут выехать машины весом до пяти тонн.
— Подрядчик завершили работы по наведению понтонов, установил дорожные знаки, шлагбаум, контрольно-пропускной пункт, — уточнили в пресс-службе Дирекции.
Автомобилистов просят соблюдать правила пользования переправой и не превышать установленную грузоподъемность.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дороге Таксимо — Бодайбо открыли движение для машин. Днем ранее проезд пришлось ограничить из-за сильного снегопада.