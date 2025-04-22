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Стало известно, сколько денег дают самарцы своим детям на карманные расходы

Больше всего получают старшеклассники — в среднем 1400 рублей.

Больше всего получают старшеклассники — в среднем 1400 рублей.

Поменьше дают учащимся средних классов — 900 рублей, за ними ребята от 7 до 10 лет. Они могут рассчитывать всего на 500 рублей.

«Всего 82% родителей младших школьников и 92% у подростков старше 11 лет дают деньги на карманные расходы. С возрастом контроль ослабевает: если за покупками младшеклассников не следят только 14% взрослых, то за тратами старшеклассников — 48%», — выяснили специалисты сервиса SuperJob.

При этом ребятам до 15 лет иногда предлагают «заработать». Просят выполнить поручения по дому и поощряют за хорошие оценки. Детям постарше деньги чаще дают просто так.

Ранее писали, что 37% самарцев считают, что юные горожане могут подрабатывать с 14 лет.

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