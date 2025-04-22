Стало известно, сколько денег дают самарцы своим детям на карманные расходы

«Всего 82% родителей младших школьников и 92% у подростков старше 11 лет дают деньги на карманные расходы. С возрастом контроль ослабевает: если за покупками младшеклассников не следят только 14% взрослых, то за тратами старшеклассников — 48%», — выяснили специалисты сервиса SuperJob.