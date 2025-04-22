Детский омбудсмен заявил о росте случаев травли в свердловских школах

В образовательных учреждениях Свердловской области растет количество случаев травли и буллинга среди школьников. Об этом заявил во время отчета перед депутами заксобрания региона уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.
По словам Игоря Морокова, в прошлом году к детскому омбудсмену поступило около 4 тыс. обращений. Более трети из них касались нарушений прав и интересов ребенка. Особенно жителей области волновали вопросы безопасности детей и подростков, их воспитания и права на образование.
«Наиболее острой проблемой является система образования в плане травли, буллинга. И тенденция растет. Готовим рекомендации по выходу из конкретных ситуаций», — уточнил Мороков.
Аппаратом уполномоченного в 2024 году удалось восстановить права 63 несовершеннолетних и 51 семьи с детьми.
У народных избранников традиционно оказалось много вопросов, касающихся проблем в подростковой и детской среде. Депутат Евгений Зяблицев спросил о качестве питания в школах. По его словам, многие школьники и их родители отказываются от обедов в образовательных учреждениях. Мороков согласился, что проблема действительно есть, но ответил, что обращений по данному поводу становится все меньше.
Парламентарий Вячеслав Вегнер предложил публиковать список педофилов с фото и местом жительства на сайте уполномоченного. Игорь Мороков отметил, что такая работа должна вестись на уровне правоохранительных органов. По его словам, около 70% таких преступлений совершают близкие люди.
Депутат Елена Чечунова отметила, что в школах ситуация с буллингом только обостряется. Она задала вопрос о том, что следует сделать, чтобы предотвратить травлю.
Мороков ответил, что проблема может быть со стороны руководства школ, которое не всегда вовремя реагирует на проблему. Он предложил организовать круглый стол по решению вопроса.
Парламентарий Алексей Дронов обратил внимание на распространение вейпов и запрещенных веществ среди молодежи. По его мнению, профилактических мероприятий по этому направлению недостаточно.
«Что касается вейпов, мы работаем в этом направлении с общественными организациями. Проводятся рейды», — ответил Мороков.
Ранее детский омбудсмен рассказывал, что профильные ведомства, учителя и родители пока не могут решить проблему травли детей в школах Свердловской области. По его словам, за последние несколько лет количество обращений в аппарат детского омбудсмена в связи с буллингом растет. Проблему уже обсуждали на областной комиссии по делам несовершеннолетних, но конкретных решений по этой проблеме на последнем заседании найти не смогли.
Максим Филиппович.