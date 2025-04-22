Детский омбудсмен заявил о росте случаев травли в свердловских школах

Ранее детский омбудсмен рассказывал, что профильные ведомства, учителя и родители пока не могут решить проблему травли детей в школах Свердловской области. По его словам, за последние несколько лет количество обращений в аппарат детского омбудсмена в связи с буллингом растет. Проблему уже обсуждали на областной комиссии по делам несовершеннолетних, но конкретных решений по этой проблеме на последнем заседании найти не смогли.