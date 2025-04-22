В Волгограде и области врачи перейдут на особый режим работы в праздники

С 30 апреля по 12 мая поликлиники Волгограда и Волжского перейдут на сокращенный график: они будут принимать пациентов с 9.00 до 16.00. В районных больницах часы приема изменятся — с 8.00 до 15.00. При этом в этот период продолжат работу кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения.