Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде и области врачи перейдут на особый режим работы в праздники

Стало известно, как будут работать медучреждения региона в начале мая.

С 30 апреля по 12 мая поликлиники Волгограда и Волжского перейдут на сокращенный график: они будут принимать пациентов с 9.00 до 16.00. В районных больницах часы приема изменятся — с 8.00 до 15.00. При этом в этот период продолжат работу кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения.

Экстренные службы, включая скорую помощь и травмпункты, будут работать в круглосуточном режиме. Онкологические амбулаторные центры обеспечат дежурство врачей в одну смену.

Контакт-центры медицинских учреждений продолжат принимать звонки в соответствии с графиком их работы, а также поддерживать взаимодействие с региональной «Службой 122» ежедневно с 8.00 до 16.30, включая выходные и праздничные дни.

Детские поликлиники останутся доступными для маленьких пациентов каждый день — точное расписание можно уточнить на сайтах соответствующих медучреждений, сообщили в администрации Волгоградской области.

Женские консультации также продолжат работу без выходных, но с возможной корректировкой графика. Кроме того, в указанный период граждане смогут оформить больничные листы и получить рецепты на льготные лекарства в часы работы поликлиник.