В Волгограде и области врачи перейдут на особый режим работы в праздники

С 30 апреля по 12 мая поликлиники Волгограда и Волжского перейдут на сокращенный график: они будут принимать пациентов с 9.00 до 16.00. В районных больницах часы приема изменятся — с 8.00 до 15.00. При этом в этот период продолжат работу кабинеты неотложной помощи и инфекционные отделения.
Экстренные службы, включая скорую помощь и травмпункты, будут работать в круглосуточном режиме. Онкологические амбулаторные центры обеспечат дежурство врачей в одну смену.
Контакт-центры медицинских учреждений продолжат принимать звонки в соответствии с графиком их работы, а также поддерживать взаимодействие с региональной «Службой 122» ежедневно с 8.00 до 16.30, включая выходные и праздничные дни.
Детские поликлиники останутся доступными для маленьких пациентов каждый день — точное расписание можно уточнить на сайтах соответствующих медучреждений, сообщили в администрации Волгоградской области.
Женские консультации также продолжат работу без выходных, но с возможной корректировкой графика. Кроме того, в указанный период граждане смогут оформить больничные листы и получить рецепты на льготные лекарства в часы работы поликлиник.