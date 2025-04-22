Свердловские власти готовы к тушению лесных пожаров

«Для борьбы с возгораниями в преддверии пожароопасного сезона 2025 года мы дополнительно оснастили сотрудников Уральской авиабазы: закупили качественную спецодежду, средства индивидуальной защиты, экипировку, соответствующую самым строгим стандартам безопасности. На эти цели было направлено более 170 миллионов рублей. Это не просто расходы на оборудование — это инвестиции в жизнь и здоровье наших лесных пожарных, которые при необходимости будут беречь жизни и здоровье свердловчан. Это одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит врио губернатора Денис Паслер», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.