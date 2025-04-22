Свердловские власти готовы к тушению лесных пожаров

Более тысячи специалистов Уральской авиабазы полностью готовы к тушению лесных пожаров на территории Свердловской области. В их распоряжении свыше 420 единиц спецтехники и 2,8 тысячи единиц необходимого оборудования.
«Для борьбы с возгораниями в преддверии пожароопасного сезона 2025 года мы дополнительно оснастили сотрудников Уральской авиабазы: закупили качественную спецодежду, средства индивидуальной защиты, экипировку, соответствующую самым строгим стандартам безопасности. На эти цели было направлено более 170 миллионов рублей. Это не просто расходы на оборудование — это инвестиции в жизнь и здоровье наших лесных пожарных, которые при необходимости будут беречь жизни и здоровье свердловчан. Это одна из приоритетных задач, которую перед нами ставит врио губернатора Денис Паслер», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
Все лесные пожарные подтвердили свой профессиональный уровень, сдали теорию и прошли практическое слаживание.
Диспетчерская служба Уральской авиабазы работает круглосуточно, лесопожарные формирования, люди и техника находятся в полной готовности. Пожарные части переведены на усиленный режим.
Специалисты контролируют пожарную обстановку в лесах с помощью авиационного и наземного патрулирования. Кроме того, вести наблюдение за лесным фондом планируется с помощью 117 камер системы видеонаблюдения «Лесохранитель», установленных на вышках сотовой связи, а также с использованием данных спутников.
Начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков подтвердил, что Свердловская область готова к пожароопасному сезону.
«У субъекта достаточно техники и достаточно обученных людей, чтобы тушить лесные пожары», — подчеркнул он.
Напомним, в 2025 году на охрану и защиту лесов в Свердловской области выделено более миллиарда рублей. Большая часть средств — свыше 900 миллионов рублей — направлены из областного бюджета.