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Лукашенко приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове

Лукашенко проверит ход реконструкции аварийного здания в Шклове.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с проверкой в Шклов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, белорусский лидер продолжает работу в регионах. И 22 апреля находится на Могилевщине, где в том числе проинспектирует аварийное здание. Рабочая командировка Лукашенко началась с объекта Шкловского райагросервиса.

Также белорусский лидер проинспектирует ремонтные мастерские агрохолдинга «Купаловское», побывав на реконструкции аварийного здания. Уточняется, что аварийное здание решили реконструировать, начав работы в апреле и планируя их завершить в ноябре 2025-го. На объекте, который посетит Лукашенко, сейчас старые здания сносят, чтобы на их месте создать современные комфортные условия для ремонта и обслуживания широкого шлейфа сельскохозяйственной техники и оборудования.

Напомним, Александр Лукашенко после Пасхи остался работать на малой родине в Копыси.

Еще президент обратился к белорусским судмедэкспертам, сказав о доверии.