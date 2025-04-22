Лукашенко приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове

Также белорусский лидер проинспектирует ремонтные мастерские агрохолдинга «Купаловское», побывав на реконструкции аварийного здания. Уточняется, что аварийное здание решили реконструировать, начав работы в апреле и планируя их завершить в ноябре 2025-го. На объекте, который посетит Лукашенко, сейчас старые здания сносят, чтобы на их месте создать современные комфортные условия для ремонта и обслуживания широкого шлейфа сельскохозяйственной техники и оборудования.