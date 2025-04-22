Лукашенко приехал с инспекцией на аварийное здание в Шклове

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с проверкой в Шклов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, белорусский лидер продолжает работу в регионах. И 22 апреля находится на Могилевщине, где в том числе проинспектирует аварийное здание. Рабочая командировка Лукашенко началась с объекта Шкловского райагросервиса.
Также белорусский лидер проинспектирует ремонтные мастерские агрохолдинга «Купаловское», побывав на реконструкции аварийного здания. Уточняется, что аварийное здание решили реконструировать, начав работы в апреле и планируя их завершить в ноябре 2025-го. На объекте, который посетит Лукашенко, сейчас старые здания сносят, чтобы на их месте создать современные комфортные условия для ремонта и обслуживания широкого шлейфа сельскохозяйственной техники и оборудования.
Напомним, Александр Лукашенко после Пасхи остался работать на малой родине в Копыси.
Еще президент обратился к белорусским судмедэкспертам, сказав о доверии.