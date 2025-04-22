Часть владивостокцев ожидает вечер при свечах из-за отключения электричества

Вероятно, аварию вызвала непогода — дождь и ветер. Как отмечали утром жители Советского района, из-за циклона уже традиционно «заболели» светофоры на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. В частности, светофор под мостом перешёл в режим жёлтого мигания. На загруженном перекрёстке работали регулировщики.