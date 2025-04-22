Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть владивостокцев ожидает вечер при свечах из-за отключения электричества

Днём 22 апреля около 16:30 часть Первомайского района Владивостока осталась без электричества до вечера — снова частично обесточен многострадальный Чуркин, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Аварийное отключение охватило более 30 адресов на улицах Гульбиновича, Запорожской, Интернациональной, Можжевеловой, Окатовой, Терешковой и Харьковской. Кроме многоквартирных домов, обесточено здание школы № 74. Детские сады работают в штатном режиме.

Ориентировочно аварию должны устранить к 20:30. Работы выполняет бригада МУП «ВПЭС».

Вероятно, аварию вызвала непогода — дождь и ветер. Как отмечали утром жители Советского района, из-за циклона уже традиционно «заболели» светофоры на пересечении проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. В частности, светофор под мостом перешёл в режим жёлтого мигания. На загруженном перекрёстке работали регулировщики.