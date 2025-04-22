В Хабаровске Белый волк устроил шоу с мясом и воем

А вы думали, волки воют только от тоски? Нет, друзья, всё гораздо интереснее! В зоосаде «Приамурский» это частый способ межвольчьего общения. На самом деле, волки «переписываются» с сородичами из других вольеров и даже «дискутируют» с местными собаками из села Воронежское-2, сообщает пресс-служба зоосада «Приамурский».