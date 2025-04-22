В Хабаровске Белый волк устроил шоу с мясом и воем

В Хабаровске белый волк стал настоящей звездой дня, сообщает hab.aif.ru.
Во время обеда он не просто поглощал мясо, а с удовольствием демонстрировал свою добычу зрителям, как бы подчёркивая, кто тут главный хищник.
Но настоящая «премьера» состоялась, когда сытый и довольный волк вдруг завыл на весь зоосад, щедро распевая свой «гимн». Пушистый красавец не только наслаждался своим обедом, но и гордо хвастался им, явно не собираясь делиться с соседями. Зрители, завороженные его поведением, не могли сдержать улыбки.
А вы думали, волки воют только от тоски? Нет, друзья, всё гораздо интереснее! В зоосаде «Приамурский» это частый способ межвольчьего общения. На самом деле, волки «переписываются» с сородичами из других вольеров и даже «дискутируют» с местными собаками из села Воронежское-2, сообщает пресс-служба зоосада «Приамурский».
Это явное доказательство того, как животные используют звуки для общения. Причем, как отметил один из работников зоосада, волки вполне могут «поздравить» друг друга, «покритиковать» или просто поделиться новыми впечатлениями с помощью своих завываний.
Зоосад «Приамурский» продолжает радовать гостей не только своими животными, но и уникальными моментами, которые так интересно наблюдать.