Танцуют «Анну Каренину»: в Иркутск приехал знаменитый театр Эйфмана

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Балет «Анна Каренина» из Санкт-Петербурга привезли в Иркутск, в театр им. Загурского, в рамках проекта «Большие гастроли».
Автор-постановщик балета по роману Льва Толстого на музыку Петра Чайковского — Борис Эйфман, основатель и руководитель всемирно известного Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. Эйфман — лауреат Государственных премий России, премий «Золотая маска» и «Золотой софит».
31 марта всемирно известному спектаклю, который является визитной карточкой театра, исполнится 20 лет. Артисты выступали с ним в России, Франции, Англии, Испании, США и других странах. В Иркутск театр приехал впервые.