Калининградцам снова запретили ходить в леса

Посещения запрещены до 11 мая.
Как сообщает пресс-служба министерства природы Калининградской области, в лесах нельзя проводить культурно-массовые мероприятия, заезжать на машине (кроме дорог общего пользования) и разводить костры.
Пребывать в лесах могут только те, чья профессиональная деятельность связана с охраной лесных массивов.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жителям Калининградской области пригрозили штрафом за перепродажу, дарение или обмен древесины. За нецелевое использование жители региона могут получить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.