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Калининградцам снова запретили ходить в леса

В Калининградской области с 21 апреля ввели запрет на посещение лесов.

Источник: Moriah Wolfe/CC0

Посещения запрещены до 11 мая.

Как сообщает пресс-служба министерства природы Калининградской области, в лесах нельзя проводить культурно-массовые мероприятия, заезжать на машине (кроме дорог общего пользования) и разводить костры.

Пребывать в лесах могут только те, чья профессиональная деятельность связана с охраной лесных массивов.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что жителям Калининградской области пригрозили штрафом за перепродажу, дарение или обмен древесины. За нецелевое использование жители региона могут получить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.