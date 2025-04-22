Предприятия ДНР и ЛНР намерены стать частью радиоэлектронного кластера в Ростове

В Ростовской области вновь заговорили о привлечении новых участников в состав радиоэлектронного кластера. Ранее о получении заявок из новых регионов России сообщил учредитель компании «Бештау» Олег Осипов.
Напомним, о создании кластера стало известно в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщили, что новое направление привлекло девять компаний из Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, все они получили возможность пользоваться господдержкой.
Добавим, развитие межрегионального радиоэлектронного кластера на Дону в перспективе должно удовлетворить спрос на микроэлектронику в России.