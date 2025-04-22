Государство и бизнес заинтересованы в развитии экономики талантов

Креативные индустрии способны генерировать высокую доходность. Предприниматели делают состояния на разработке мобильных приложений, кинопроизводстве или развитии фэшн-бренда. Однако, с точки зрения большинства инвесторов, вложения в такие проекты остаются малопонятными и слишком рискованными. Настороженное отношение можно наблюдать не только в России, но и в других странах мира: для опасений есть немало объективных причин. Однако с развитием креативного сектора экономики инвестиционные фонды, биржи и крупный бизнес уделяют проектам с высокой творческой составляющей все больше внимания. Газета.Ru проанализировала крупнейшие сделки на российском рынке и выяснила, кто и куда инвестирует.