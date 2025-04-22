В Волгограде ушла из жизни легенда советского спорта Мария Шубина

— В греблю Мария Тимофеевна пришла лишь в 20 лет, совмещая тренировки с учебой в мединституте, а позже — с работой и воспитанием сына. Но уже в 30 лет, после рождения ребенка, она совершила невозможное: на Олимпиаде в Риме в 1960 году завоевала первое в истории СССР золото в гребле на байдарках-двойках вместе с Антониной Серединой. Ее спортивная карьера — это 4 золота чемпионатов мира, 4 победы на чемпионатах Европы и 10 титулов чемпионки СССР. А после завершения выступлений она посвятила себя науке, тренерской работе и воспитанию новых поколений спортсменов в Волгограде, куда переехала с мужем — знаменитым тренером Юрием Шубиным, — сообщили в Федерации.