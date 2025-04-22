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В самарском Музее Модерна откроется новая выставка «Будущее в прошлом»

26 апреля в 16:00 в Музее Модерна откроется выставка «Будущее в прошлом» (6+).

26 апреля в 16:00 в Музее Модерна откроется выставка «Будущее в прошлом» (6+). Она покажет, как люди конца XIX — начала XX века представляли себе будущее.

Экспозиция включает редкие экспонаты из фондов музея им. Алабина, Самарского художественного музея и частных коллекций. Среди них — работы самарских художников: Аллы Демидовой, Александра Нерамозуса, Матвея Жбана и других.

Один из залов посвящен истории Зубчаниновки — передового поселка начала XX века. Выставка раскроет, как люди прошлого видели прогресс: через технику, ремесло и новые социальные идеи.

В день открытия вход свободный. Выставка продлится до 2 августа. Адрес: ул. Красноармейская, 15.

Ранее мы писали, что в музее-галерее «Заварка» 25 апреля пройдет лекция о связи кино и архитектуры «Пространство фильма» (12+).

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