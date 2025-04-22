Майнеры, которые работают в регионе, хотят, чтобы им все вернули

В Иркутске прошел круглый стол. Говорили на нем об эффективном использовании энергоресурсов. Разумеется, не могли обойти вниманием запрет майнинга в южных районах Приангарья. И власти практически хором сказали, что у майнингового бизнеса есть только потребление энергии — ни налоговой отдачи, ни перспектив рабочих мест. В общем — запретили, и хорошо.
Напомним, инициатива запрета майнинга исходила от губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Глава региона главной причиной запрета назвал дефицит энергомощности в отопительный сезон. Приходилось отключать хозяйствующие субъекты вручную. Константин Зайцев, председатель правительства Иркутской области, озвучил, что региональные власти не вводили бы запрет на майнинг, если бы энергосистема взяла на себя ответственность за отопительный сезон и подключение соцобъектов.
Сейчас мощности высвобождаются, крупные майнеры уходят. Вот только перераспределить освободившиеся мощности невозможно. Придется, несмотря на появление свободной энергии, строить три энергоблока на ТЭЦ-11 в Усолье общей мощностью 690 мегаватт и уже эту мощность распределять на подключение потребителей.
Тотальный запрет на майнинг, по мнению экспертов, нас от майнеров не избавит, а только приведет его в «серую» сторону. Конечно, крупные компании попросту переберутся либо на север, либо в другие регионы, но вот средние фирмочки, а особо домашние, дачные и гаражные майнеры с их 1−10 машинками так и останутся в домах, на дачах, в гаражах, отбирая мощности и угрожая перегрузками и пожарами.
Вариант возвращения промышленных майнеров в южные районы Иркутской области есть. Им предложили строить собственные энергообъекты и пользовать их в собственное удовольствие. Вот только с курсами криптовалют такая свистопляска, что почему-то ни один из майнеров не собрался строить даже солнечную электростанцию для своих нужд… Пользоваться уже готовым по низким тарифам — это да, а вот вложить в строительство электростанций — тут гробовое молчание.
Представители Иркутской электросетевой компании предложили ввести новую группу потребителей, специально для легальных майнеров. Им будут предложены «льготные» тарифы, а взамен они должны будут отказываться от энергопотребления в период дефицита, то есть зимой. Вот только где ж они видели, чтобы хотя бы один майнер зимой отключил свое оборудование, чтобы не напрягать соседей и не оставить их без электричества? Конечно, майнеры сначала согласятся, а вот будут ли они соблюдать соглашение?..
Представители криптобизнеса не постеснялись напомнить, что президент объявил майнинг приоритетной отраслью, которая позволяет производить активы, которые не могут заблокировать другие страны. А налоги за майнинг платят энергетики, поскольку майнеры платят за электричество. Да и прибыли от майнинга, как оказалось, пока еще нет — о ней можно будет говорить, по словам майнеров, «в лучшем случае года через полтора».
А пока майнеры предлагают весь майнинг сделать «белым» и промышленным, что позволит энергетикам контролировать мощности и нагрузку в сети. Вот только кто займется переводом «домашних» майнеров на промышленные рельсы, представители криптобизнеса не уточнили.
Зато заявили, что изымать мощности у майнеров не стоит, а стоит вернуть инвестиции, вложенные в инфраструктуру и земли, затраты на строительство майнинг-отелей. Криптобизнесмены также предположили, что запрет на майнинг и решение вопросов бытового майнинга приведут к ужесточению дифтарифов и росту цен на электричество. Практически предупредили о росте социальной напряженности.
При этом, напомним, задача была — найти компромисс. После встречи региональный министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин прокомментировал запрет майнинга: «Можно превратить регион в один большой дата-центр, но наша первостепенная задача — забота о населении. Мы ведем диалог со всеми участниками процесса, стремясь найти компромисс. Мы прекрасно понимаем, что с точки зрения линейной логики для энергетиков выгодна постоянная загрузка, а значит, получение стабильной прибыли. Но мы видим, что это идет в ущерб устойчивости развития региона».
В общем, в сухом остатке — пока не договорились…