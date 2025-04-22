Майнеры, которые работают в регионе, хотят, чтобы им все вернули

Представители Иркутской электросетевой компании предложили ввести новую группу потребителей, специально для легальных майнеров. Им будут предложены «льготные» тарифы, а взамен они должны будут отказываться от энергопотребления в период дефицита, то есть зимой. Вот только где ж они видели, чтобы хотя бы один майнер зимой отключил свое оборудование, чтобы не напрягать соседей и не оставить их без электричества? Конечно, майнеры сначала согласятся, а вот будут ли они соблюдать соглашение?..