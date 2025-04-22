В Екатеринбурге программа, посвященная 80-летию Победы, очень обширна. В этом году увеличено количество мест на трибунах на площади 1905 года с 1200 до 3000 человек. Также выросло число городских площадок. ЕАН рассказывает о том, где и когда пройдут праздничные мероприятия. 26 апреля — памятные мероприятия начнутся с вахты волонтеров патриотических объединений «Пост № 1», которая пройдет на площади Коммунаров и продлится по 9 мая, а также на Широкореченском мемориале — в сам праздник. 27 апреля — состоятся два спортивных мероприятия: эстафета «Весна Победы», которая стартует в 10:00 на «Екатеринбург Арене», и легкоатлетический забег «Майская гроза» с 10:00 до 12:00 в ЦПКиО. 30 апреля — торжественная передача копии Знамени Победы с 11:00 до 12:00 на Широкореченском мемориале. 30 апреля — 3 мая — состоится чемпионат города по парусному спорту в классе яхт SB20 на акватории городского пруда. 3 мая — в ККТ «Космос» с 14:00 до 17:00 в 25-й раз пройдет фестиваль ветеранских хоровых коллективов «Хотят ли русские войны». 5 мая — в 15:00 в Доме актера состоится встреча женщин-ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла «Огонек Победы». 5 мая — в 10:00 состоится торжественное возложение цветов к стеле «Город трудовой доблести». 6 мая — в 12:00 пройдет торжественное возложение цветов на площади Обороны. 7 мая — в 14:00 состоится встреча главы Екатеринбурга с ветеранами и тружениками тыла и членами их семей «Я люблю тебя, жизнь» в выставочном комплексе «Синара-центр». 8 мая — в 10:00 пройдет торжественное возложение венков к памятнику Г. К. Жукову на площади у штаба Центрального военного округа. 8 мая — 10 мая — в СОК «Калининец» пройдет спортивный фестиваль RAY Ural Sport Fest. Начало фестиваля — 8 мая в 10:00, окончание — 10 мая в 21:00. 8 мая — на главной сцене в Историческом сквере начнется двухдневная концертная программа, посвященная вкладу многонационального советского народа в общую Победу. Выступят студенческий хор УрФУ, Уральский академический русский народный хор. Хедлайнером дня станет московский академический театр танца «Гжель». 8 — 9 мая — на Октябрьской площади будет работать интерактивно-выставочный проект «Счастье жить!». 8 — 9 мая — в Историческом сквере покажет программу иммерсивный театр «Театр Великой войны». Горожане смогу погрузиться в атмосферу тех лет. 9 мая — в 08:00 пройдет торжественный ритуал «Память» — возложение цветов на Широкореченском мемориале. 9 мая — с 10:00 до 11:00 пройдет парад Победы войск екатеринбургского гарнизона. Впервые с начала СВО в параде примут участие танки. 9 мая — с 11:00 до 12:00 состоится акция «Бессмертный полк» от улицы Толмачева до улицы Жукова. 9 мая — в 12:00 на площади 1905 года на большом экране начнется прямая трансляция с парада на Красной площади. 9 мая — в Историческом сквере возле капсулы памяти с 12:00 до 12:30 пройдет акция «Вальс Победы». 9 мая — Южные ворота Исторического сквера, с 10:00 до 18:00 пройдут лекторий и тематическая квест-игра о том, как война изменила город. 9 мая в ЦПКио им. Маяковского: 11:00 — 15:00 — выставка ретроавтомобилей; 11:30 — 12:00 — встреча у памятника разведчикам-мотоциклистам, возложение цветов; 12:00 — в ретроаллее пройдет исторический лекторий «Город трудовой доблести», выставка про 40-е годы в Свердловске; 12:00 — на аллее Маяковского начнет работать военно-историческая экспозиция: быт уральских добровольцев на фронте, военная техника, полевая кухня; 12:00 — 13:00 — на аллее Маяковского будет показан спектакль «Военные собаки»; 12:00 — 13:00 — на главной сцене представят арт-проект «Бомонд»; 13:00 — 14:00 — ретроконцерт «Говорит Урал!»; 14:15 — 14:30 — модный ретропоказ «Через эпохи»; 14:30 — 15:30 — выступление ансамбля «Сказ им. А. Поличкина»: «Подвиг Урала»; 14:30 — 16:30 — на Центральной аллее выступит эстрадно-духовой оркестр «Елизаветинский»; 16:00 — 18:00 — концертная программа «Мы внуки твои, Победа!»; 18:00 — 19:00 — выступит ансамбль танца и музыки «Иван да Марья»; 19:10 — 20:00 — выступление 25 военных оркестров штаба Центрального военного округа. 9 мая — на главной сцене в Историческом скверес 16:00 до 19:00 пройдет концерт «Мы внуки твои, Победа!». В программе примут участие ученики, педагоги школ искусств города — более 3000 артистов. Посвящена программа послевоенному детству. 9 мая — на главной сцене в Историческом сквере гала-концерт звезд российской эстрады. Перед екатеринбуржцами выступят Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Вместе с представителями национальных культурных автономий под конец вечера они исполнят песню «Катюша». 9 мая — в 22:00 начнется праздничный салют на акватории городского пруда. Стоит добавить, что с 00:10 9 мая до 05:00 10 мая будет запрещено движение и парковка электросамокатов в границах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — набережной Рабочей молодежи. Кроме того, на время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая в Екатеринбурге ограничат продажу алкогольных напитков. Запрет будет действовать в местах проведения мероприятий и на прилегающих к ним территориях: Октябрьской площади, Историческом сквере, Преображенском парке, площади 1905 года, площади 1-й Пятилетки и других. На каждой площадке будут установлены контейнеры и мобильные туалеты.