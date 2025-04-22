Комплексный ремонт ведется на восьми участках дорог Нижнего Новгорода

Масштабный ремонт восьми участков дорог проводится в Нижнем Новгороде в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». С начала апреля подрядные организации приступили к комплексным работам по обновлению дорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщает Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей.
В частности, на проспекте Ленина (от администрации Ленинского района до улицы Новикова-Прибоя) ведется установка новых бортовых камней, ремонт тротуаров и фрезерование проезжей части. Аналогичные работы проводятся на улицах Яблоневой, Решетниковской и Карла Маркса, где полностью меняется бордюрное обрамление. На улице Кузбасской (от Московского шоссе до железнодорожного путепровода) помимо замены бордюров осуществляется полная разборка изношенных дорожных покрытий. На прилегающем участке по улице Удмуртской (от Игарской до того же путепровода) демонтируются устаревшие барьерные ограждения.
Близится к завершению ремонт проспекта Гагарина (от улицы Медицинской до деревни Ольгино), где остаются работы по обустройству пешеходных зон и благоустройству. Кроме того, продолжается капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста через улицу Суздальскую.