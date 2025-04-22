Комплексный ремонт ведется на восьми участках дорог Нижнего Новгорода

В частности, на проспекте Ленина (от администрации Ленинского района до улицы Новикова-Прибоя) ведется установка новых бортовых камней, ремонт тротуаров и фрезерование проезжей части. Аналогичные работы проводятся на улицах Яблоневой, Решетниковской и Карла Маркса, где полностью меняется бордюрное обрамление. На улице Кузбасской (от Московского шоссе до железнодорожного путепровода) помимо замены бордюров осуществляется полная разборка изношенных дорожных покрытий. На прилегающем участке по улице Удмуртской (от Игарской до того же путепровода) демонтируются устаревшие барьерные ограждения.