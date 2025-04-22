Пименов: самарские «Крылья Советов» не будут выкупать Зиньковского у «Спартака»

Замгендиректора волжан подчеркнул: 29-летний полузащитник «зелено-бело-синим» не по карману.
Антон Зиньковский вернулся в «Крылья Советов» в феврале нынешнего года в период зимних сборов. Самарцы арендовали его у «Спартака» до конца этого сезона РПЛ. По данным Transfermarkt, контракт с москвичами рассчитан до июня 2027-го.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги полузащитник провел за волжан семь матчей (470 минут на поле), дважды выходил на замену, результативными действиями пока не отметился.
Заместитель гендиректора «КС» Руслан Пименов объяснил: с «красно-белыми» по нему идут переговоры.
«Касательно аренды, мне как заместителю генерального директора хотелось бы. Это как “Спартак” решит, как Антон отреагирует. Если москвичи согласятся, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег нет», — уточнил он ТАСС.
Ранее Пименов подробнее рассказал о переговорах со столичным клубом насчет Зиньковского.
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