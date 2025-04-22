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Вынужденная робинзонада: подробности спасения заблудившихся у Байкала дедушки и внука

В окрестностях поселка Большое Голоустное Иркутского района полицейские и волонтеры спасли мужчину и шестилетнего ребенка, которые пропали во время прогулки на скутере. Оба они живы и здоровы, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, поиски начались еще 20 апреля ночью, после того как 46-летний дедушка, сообщив родным, что они с внуком находятся на берегу реки Голоустная и собираются еще покататься, перестал выходить на связь после шести часов вечера.

Искали потерявшихся до утра — к рассвету более 40 спасателей, полицейских и добровольцев прочесывали окрестности. В какой-то момент одному из волонтеров удалось дозвониться до мужчины — это помогло определить их координаты.

На моторной лодке группа спасателей оперативно добралась до указанной точки и эвакуировала потерявшихся.

Как рассказал спасенный мужчина, они с внуком на скутере поехали к сопкам, чтобы полюбоваться Байкалом с высоты, но техника забарахлила, а топливо закончилось.

Попытка вернуться пешком обернулась блужданием в темноте — путники отклонились от маршрута, развели костер для тепла, а утром дедушка поднялся на холм, где поймал связь.

Мужчина поблагодарил спасателей, признав: без их помощи история могла бы закончиться плачевно.