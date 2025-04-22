Вынужденная робинзонада: подробности спасения заблудившихся у Байкала дедушки и внука

Напомним, поиски начались еще 20 апреля ночью, после того как 46-летний дедушка, сообщив родным, что они с внуком находятся на берегу реки Голоустная и собираются еще покататься, перестал выходить на связь после шести часов вечера.
Искали потерявшихся до утра — к рассвету более 40 спасателей, полицейских и добровольцев прочесывали окрестности. В какой-то момент одному из волонтеров удалось дозвониться до мужчины — это помогло определить их координаты.
На моторной лодке группа спасателей оперативно добралась до указанной точки и эвакуировала потерявшихся.
Как рассказал спасенный мужчина, они с внуком на скутере поехали к сопкам, чтобы полюбоваться Байкалом с высоты, но техника забарахлила, а топливо закончилось.
Попытка вернуться пешком обернулась блужданием в темноте — путники отклонились от маршрута, развели костер для тепла, а утром дедушка поднялся на холм, где поймал связь.
Мужчина поблагодарил спасателей, признав: без их помощи история могла бы закончиться плачевно.