Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Калининграда в Балтийск и обратно пустят дополнительные поезда

Новое расписание введут 1 мая.

Из Калининграда в Балтийск и обратно с 1 мая пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД во вторник, 22 апреля.

«Назначаются рельсовые автобусы со временем отправления от Южного вокзала в 09:48, 11:30, из Балтийска — в 13:10, 14:30 и 19:05. Кроме того, назначенные с 15 апреля “дачные” пригородные поезда, отправляющиеся с Южного вокзала в 8:10 и 13:05, из Балтийска — в 9:51 и 16:20, продолжат курсировать ежедневно», — говорится в сообщении.

Пригородные поезда в Калининградской области с 1 мая перейдут на летнее расписание.