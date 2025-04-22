Из Калининграда в Балтийск и обратно пустят дополнительные поезда

«Назначаются рельсовые автобусы со временем отправления от Южного вокзала в 09:48, 11:30, из Балтийска — в 13:10, 14:30 и 19:05. Кроме того, назначенные с 15 апреля “дачные” пригородные поезда, отправляющиеся с Южного вокзала в 8:10 и 13:05, из Балтийска — в 9:51 и 16:20, продолжат курсировать ежедневно», — говорится в сообщении.