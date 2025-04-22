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Заседание по делу экс-замгубернатора Ростовской области назначили на 5 мая

Второе слушание по делу бывшего министра транспорта Ростовской области состоится в мае.

Источник: Комсомольская правда

Второе заседание по делу бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева назначили на 5 мая. Об этом по итогам первого заседания в Железнодорожном районном суде донской столицы сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, к судебным разбирательствам в Ростове-на-Дону приступили вчера, 21 апреля. Тогда же в рамках процесса прокурор зачитал обвинительное заключение.

Напомним, бывшего чиновника подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Сейчас он находится под стражей.

По данным следствия, в октябре 2024 года Виталий Кушнарев потребовал от директора одной из организаций 95 млн рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию дорог, выполняемых в рамках госконтрактов. После этого предприниматель обратился в УФСБ. В итоге задержание провели 24 ноября 2024 года.

Также известно, что во время обыска у экс-министра нашли незаконно купленный пистолет марки «Кольт», а также патроны к нему.