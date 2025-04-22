Омским пенсионерам досрочно перечислят пенсии за май

В апреле большинство пенсионеров получат свои пенсии раньше срока в связи с приближающимися майскими праздниками. Досрочная выплата коснётся всех получателей, чей доход поступает через банк. Почтовые отделения, в свою очередь, продолжат работать по привычному графику.
Как сообщает Социальный фонд России в своём телеграм-канале, пенсионеры, которые получают выплаты через банк с 1-го по 5-е число месяца, смогут получить пенсию за май досрочно — до 30 апреля. С 6 мая выплата через банки возобновится по стандартному графику.
Досрочная выплата касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, а также пенсий по старости и по инвалидности. Кроме того, прочие выплаты Социального фонда, поступающие вместе с пенсией, также будут зачислены досрочно.
Что касается пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», они будут получать пенсии за май в привычные для себя даты. Доставка на дом начнется с 3 мая и продлится до 25 мая, а также с 3 мая можно будет получить выплаты в кассах почтовых отделений.