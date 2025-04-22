Омским пенсионерам досрочно перечислят пенсии за май

Что касается пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», они будут получать пенсии за май в привычные для себя даты. Доставка на дом начнется с 3 мая и продлится до 25 мая, а также с 3 мая можно будет получить выплаты в кассах почтовых отделений.