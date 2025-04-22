Служба в память о Папе Римском Франциске пройдет в Москве 24 апреля

«Служба будет 24 апреля в 19:00 в Кафедральном соборе на улице Малая Грузинская, 27/13», — указали в дипмиссии Святого престола в РФ.
Там также обратили внимание, что все желающие смогут отправить соболезнования по электронной почте. «Архиепископ Джованни Д’Аниелло возглавит заупокойную мессу», — добавили в дипмиссии.
Папа Римский Франциск, находившийся на престоле Святого Петра с 2013 года, умер утром 21 апреля на 89-м году жизни, на следующий день после Пасхи, которую православные и католики отмечали в один день впервые за последние 11 лет.