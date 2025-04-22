Реестр недвижимости в Хабаровском крае пополнился 9 тысячами объектов

— Эти работы выполнены за счет бюджетных средств, что позволило сэкономить деньги и время жителям края. Им не пришлось тратиться на межевание своих земельных участков, уточнение границ, а также самостоятельно обращаться в органы власти для внесения дополнительных сведений о своей недвижимости, — сказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко.