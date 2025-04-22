Реестр недвижимости в Хабаровском крае пополнился 9 тысячами объектов

В Хабаровском крае в результате комплексных кадастровых работ реестр недвижимости пополнился сведениями о границах более 9 тысяч объектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Эти работы выполнены за счет бюджетных средств, что позволило сэкономить деньги и время жителям края. Им не пришлось тратиться на межевание своих земельных участков, уточнение границ, а также самостоятельно обращаться в органы власти для внесения дополнительных сведений о своей недвижимости, — сказал заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко.
Точные данные о земле и объектах капитального строительства станут веским аргументом в спорах и судебных разбирательствах, будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности территорий.
В процессе работы были исправлены ошибки и неточности в сведениях ЕГРН о местоположении границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.
Работа эта продолжается и в 2025 году. Предстоит уточнить местоположение около 14 тысяч объектов недвижимости.
В отличие от обычных кадастровых работ, комплексные проводятся в отношении не одного земельного участка, а всех участков, расположенных на территории кадастрового квартала.
Это могут быть садовые или огородные товарищества, гаражные кооперативы, коттеджные поселки, территории товарищества собственников недвижимости.