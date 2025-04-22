В Самаре хотят изменить маршрут автобуса № 27к на магистрали «Центральная»

Новая магистраль «Центральная» будет построена в два захода. На первом этапе будет проходить возведение трассы от Ракитовского шоссе до улицы Обводной. Второй этап будет заключен в прокладке дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Магистраль будет проходить через проспект Карла Маркса.