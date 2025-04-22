В Самаре хотят изменить маршрут автобуса № 27к на магистрали «Центральная»

В областной столице хотят изменить автобусный маршрут № 27к. Об этом стало известно от городского дептранса.
Стало известно, что автобус № 27к будет ехать в объезд закрытой части дороги на улице Высоковольтной. Таким образом, пассажирам придется идти до прежней конечной остановки «Кладбище Зубчаниновское» примерно 300 метров.
Новая магистраль «Центральная» будет построена в два захода. На первом этапе будет проходить возведение трассы от Ракитовского шоссе до улицы Обводной. Второй этап будет заключен в прокладке дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Магистраль будет проходить через проспект Карла Маркса.
Ранее мы писали о том, что губернатор Вячеслав Федорищев объявил о выпуске нового автомобиля Лада Искра, которую будут производить на АВТОВазе.
Также, стало известно, что больше, чем на неделю в Самаре закроют улицу Вилоновскую на одном из участков дороги.
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