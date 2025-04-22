Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска поздравил Анну Павловну Захарову со 104-летием

Жительница краевой столицы рассказала, как сохраняет бодрость и позитивный настрой.

Источник: Мэрия Хабаровска

Жительница Хабаровска Анна Павловна Захарова отпраздновала 104-й день рождения. Поздравить долгожительницу приехал мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Анна Захарова живет в Индустриальном районе. В годы войны она днем преподавала, а вечером помогала в госпитале как санитарка. В 1943 году вышла замуж, вместе с мужем-врачом переехала сначала в Москву, а позже — на Дальний Восток.

В Хабаровске Анна Павловна продолжила преподавать иностранные языки. Несмотря на возраст, она остается активной — занимается скандинавской ходьбой.

«В Хабаровске гордятся поколением, победившим в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за труд на благо страны и воспитание молодежи», — сказал мэр города.

На вопрос, как сохранить бодрость и позитивный настрой, Анна Захарова ответила просто: «Я всю жизнь работала и вела активный образ жизни. Движение — жизнь. А еще изучение иностранных языков помогает сохранять ясность ума».

Сейчас в Хабаровске проживает 988 человек старше 90 лет. Самому возрастному — 111 лет.