Мэр Хабаровска поздравил Анну Павловну Захарову со 104-летием

Жительница Хабаровска Анна Павловна Захарова отпраздновала 104-й день рождения. Поздравить долгожительницу приехал мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Анна Захарова живет в Индустриальном районе. В годы войны она днем преподавала, а вечером помогала в госпитале как санитарка. В 1943 году вышла замуж, вместе с мужем-врачом переехала сначала в Москву, а позже — на Дальний Восток.
В Хабаровске Анна Павловна продолжила преподавать иностранные языки. Несмотря на возраст, она остается активной — занимается скандинавской ходьбой.
«В Хабаровске гордятся поколением, победившим в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за труд на благо страны и воспитание молодежи», — сказал мэр города.
На вопрос, как сохранить бодрость и позитивный настрой, Анна Захарова ответила просто: «Я всю жизнь работала и вела активный образ жизни. Движение — жизнь. А еще изучение иностранных языков помогает сохранять ясность ума».
Сейчас в Хабаровске проживает 988 человек старше 90 лет. Самому возрастному — 111 лет.