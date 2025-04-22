Дмитрий Демешин поручил обеспечить жильем проживающих в крае детей-сирот

Как отметил глава региона, одна из важнейших задач, стоящих перед краевым правительством, — решение проблемы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Так, в 2024 году жильем обеспечено 304 человека, в том числе 167 человек получили либо приобрели с использованием социальной выплаты квартиры на территории Хабаровского края. 137 человек взамен жилого помещения получили выплаты по мировым соглашениям и не имеют обязательств приобрести квартиры на территории края.
«Это направление, к сожалению, у нас просажено. Численность детей-сирот, получивших право на обеспечение жилыми помещениями, из года в год растет. Только за последние два года она увеличилась на 427 человек», — акцентировал внимание глава региона.
В ходе заседания Дмитрий Демешин дал поручение обеспечить жильем проживающих в крае детей-сирот.
«Поручаю вице-губернатору края Артему Мельникову, курирующему вопросы обеспечения жильем детей-сирот, выработать предложения, направленные на активизацию и повышение эффективности этой работы. Основным направлением этой работы необходимо определить не раздачу денег взамен жилых помещений, а предоставление детям-сиротам квартир, чтобы они жили и трудились на территории нашего края. А также ужесточить контроль за сохранением жилых помещений, на которые дети имели права в момент, когда остались без попечения родителей. Срок даю до 2 июня 2025 года», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отдельное внимание уделили теме поддержки многодетных семей и матерей-одиночек.
«Есть предложение возродить на территории края работу молочных кухонь. В первую очередь мы сосредоточимся на поддержке беременных женщин и детей до трех лет из малообеспеченных семей. Разработаем программу сначала для социально уязвимых категорий населения. По мере увеличения бюджета постараемся расширить программу и сделать ее доступной для остальных категорий», — рассказал руководитель Хабаровского края.
Дмитрий Демешин поручил вице-губернатору Артему Мельникову совместно с главами муниципальных образований края разработать предложения по организации работы молочных кухонь.