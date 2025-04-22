Дмитрий Демешин поручил обеспечить жильем проживающих в крае детей-сирот

«Поручаю вице-губернатору края Артему Мельникову, курирующему вопросы обеспечения жильем детей-сирот, выработать предложения, направленные на активизацию и повышение эффективности этой работы. Основным направлением этой работы необходимо определить не раздачу денег взамен жилых помещений, а предоставление детям-сиротам квартир, чтобы они жили и трудились на территории нашего края. А также ужесточить контроль за сохранением жилых помещений, на которые дети имели права в момент, когда остались без попечения родителей. Срок даю до 2 июня 2025 года», — подчеркнул Дмитрий Демешин.