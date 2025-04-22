Жителей Молдовы ждет очередное испытание: На землю обрушится магнитная буря — проверьте запас обезболивающих и снизьте нагрузку на организм

Судя по прогнозу учёных из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, возмущения магнитосферы Земли начнутся уже в 12 часов, после чего с каждым часом геомагнитная активность продолжит расти. До «красных» значений она доберётся примерно в 18 часов, а пика достигнет в полночь. Специалисты оценивают вероятность магнитной бури в 85%. При этом вероятность того, что геомагнитные возмущения окажутся слабыми, составляет 15%, пишет ura.news.