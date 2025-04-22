Жителей Молдовы ждет очередное испытание: На землю обрушится магнитная буря — проверьте запас обезболивающих и снизьте нагрузку на организм

Сегодня на Землю обрушится мощная магнитная буря.
Из-за корональной дыры на Солнце во вторник, 22 апреля, геомагнитную активность ощутят миллионы метеозависимых людей по всему миру.
Судя по прогнозу учёных из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, возмущения магнитосферы Земли начнутся уже в 12 часов, после чего с каждым часом геомагнитная активность продолжит расти. До «красных» значений она доберётся примерно в 18 часов, а пика достигнет в полночь. Специалисты оценивают вероятность магнитной бури в 85%. При этом вероятность того, что геомагнитные возмущения окажутся слабыми, составляет 15%, пишет ura.news.
По предварительному прогнозу, после магнитной бури 22−23 апреля магнитосфера Земли ещё несколько дней пробудет в возбуждённом состоянии, а затем, до начала мая, останется спокойной.
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