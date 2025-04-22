Пермские евангелисты продолжат борьбу за 14 млн рублей в Верховном суде РФ

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продал холдинг «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре 2024 года стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность. В бюджете Перми на 2025 год заложено 250 млн руб. на приобретение здания.