В Омской области спасатели доставили роженицу в больницу

С помощью вездехода спасатели помогли и другим местным жителям. Из деревни Граковки до трассы довезли мужчину, там его забрали родственники-автомобилисты. В деревне Орехово срочно потребовалась помощь другому сельчанину. На машине повышенной проходимости его доставили к врачам райбольницы, преодолев 43 км бездорожья.