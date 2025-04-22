В Омской области спасатели доставили роженицу в больницу

В Усть-Ишимском районе Омской области дежурят сотрудники МЧС. Из-за паводка многие дороги в локации — непроходимы. Спасателям регулярно приходится перевозить в больницу местных жителей. Так, в ЦРБ доставили беременную женщину из Слободчиков. Об этом сообщили в ведомстве 22 апреля.
«Просьба перевезли роженицу поступила от главы сельского поселения. На автомобиле повышенной проходимости женщину доставили в Центральную районную больницу, так как растаявший снег и осадки превратили грунтовые дороги в непростой путь для сельчан», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Там, где обычная легковушка вязнет, специальная техника идет со скоростью до 30 км в час.
С помощью вездехода спасатели помогли и другим местным жителям. Из деревни Граковки до трассы довезли мужчину, там его забрали родственники-автомобилисты. В деревне Орехово срочно потребовалась помощь другому сельчанину. На машине повышенной проходимости его доставили к врачам райбольницы, преодолев 43 км бездорожья.
Аэромобильная группировка продолжает отслеживать паводковую обстановку на проблемных территориях региона. Специалисты круглосуточно дежурят в Большой Тебенде, Слободчиках и Усть-Ишиме. В труднодоступные населенные пункты регулярно доставляются лекарства, пищевые продукты, а также почтовые отправления и топливо.