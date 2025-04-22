Жителям Прикамья предлагают выбрать объекты благоустройства на 2026 год

Стартовало Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, которые будут выполнены в 2026 году. В голосовании участвуют 55 мест озеленения, которые расположены в 21 муниципалитете. Новые благоустроенные пространства появятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Посредством этого голосования жители Прикамья могут выбрать тот объект, куда будут направлены средства на благоустройство. В адресный перечень территорий для благоустройства на 2026 год попадет проект, который наберет наибольшее число голосов.
Фото: сайт Правительства Пермского края.
Сделать свой выбор можно на сайте или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также лично при помощи волонтеров. Голосование продлится до 12 июня.
Жителям Александровского округа предлагается проголосовать за один из двух объектов. Например, «Морозовский парк» в поселке Всеволодо-Вильва на улице Свободы. Здесь планируется обустроить тротуары, установить теневые навесы, беседки, скамейки, мини-сцены и мосты для подхода к территории, а также высадить деревья и кустарники.
Жители Барды могут проголосовать за сквер на улице Газовиков микрорайона Финский, а жители Чернушки — за преобразование Вокзальной площади, которая находится рядом с железнодорожным вокзалом. Осинцы могут поддержать завершающий этап благоустройства Ярморочной площади, жители поселка Октябрьский — парк по улице Космонавтов. В Лысьве в голосовании участвует сквер участников СВО на проспекте Победы.
Фото: сайт Правительства Пермского края.
«В прошлом году более 378 тысяч жителей Прикамья выбрали объекты для благоустройства — это был рекорд для региона. Уверен, что в этом году вы будете голосовать еще активнее», — написал губернатор Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале.