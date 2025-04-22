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На Кубани стартовало голосование за объекты благоустройства

Жителям Краснодарского края напомнили о начале голосования за объекты благоустройства в рамках нацпроекта Инфраструктура для жизни. О программе в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: соцсети

По словам главы Кубани, проект реализуется по поручению президента РФ. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале до 12 июня. В голосовании участвуют 115 общественных пространств края — скверов, парков и набережных, которые планируют благоустроить в 2026 году.

Господин Кондратьев отметил, что благодаря поддержке Владимира Путина в городах и хуторах региона год за годом преображаются общественные зоны.

За семь лет работы федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае благоустроили более 1,4 тыс. скверов, бульваров и парков. Ранее сообщалось, что новые социальные объекты на Кубани строятся в том числе благодаря реализации нацпроектов.