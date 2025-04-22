На Кубани стартовало голосование за объекты благоустройства

По словам главы Кубани, проект реализуется по поручению президента РФ. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале до 12 июня. В голосовании участвуют 115 общественных пространств края — скверов, парков и набережных, которые планируют благоустроить в 2026 году.