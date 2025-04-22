Очередь на Крымский мост выросла вдвое

«По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 68 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — говорится в сообщении.
На данный момент движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Мост периодически перекрывают в целях обеспечения безопасности. Кроме того, ведется досмотр транспорта и людей — это обязательная процедура.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.