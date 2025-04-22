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SuperJob: В Самаре инженер-наладчик может зарабатывать до 170 000 рублей в месяц

Стало известно, сколько в Самаре могут зарабатывать специалисты узкого профиля.

Стало известно, сколько в Самаре могут зарабатывать специалисты узкого профиля. Аналитику провели в сервисе SuperJob.

Согласно данным компании, инженер-наладчик больше всего может заработать в столице там за такую работу платят до 270 000 рублей. В Санкт-Петербурге таким специалистам платят чуть меньше до 220 000 рублей. В Самаре же инженер-наладчик может рассчитывать на зарплату в 170 000 рублей.

Также, в региональной столице ценятся кадры, которые знают английский язык, умеют проводить шефмонтажные работы и имеют стаж от 3 лет.

Новости губернии в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».