SuperJob: В Самаре инженер-наладчик может зарабатывать до 170 000 рублей в месяц

Согласно данным компании, инженер-наладчик больше всего может заработать в столице там за такую работу платят до 270 000 рублей. В Санкт-Петербурге таким специалистам платят чуть меньше до 220 000 рублей. В Самаре же инженер-наладчик может рассчитывать на зарплату в 170 000 рублей.