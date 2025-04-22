В Подмосковье мальчику, повредившему глаз ручкой, восстановили зрение

«Бригада скорой помощи экстренно доставила восьмилетнего мальчика в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля с тяжелым ранением глаза. В школе мальчик играл с друзьями, но в процессе игры школьнику в глаз попала ручка, что привело к разрыву роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением. При поступлении мальчику провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза», — отметили в пресс-службе ведомства.