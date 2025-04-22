В Подмосковье мальчику, повредившему глаз ручкой, восстановили зрение

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля восстановили зрение восьмилетнему мальчику, повредившему глаз ручкой во время игры, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
«Бригада скорой помощи экстренно доставила восьмилетнего мальчика в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля с тяжелым ранением глаза. В школе мальчик играл с друзьями, но в процессе игры школьнику в глаз попала ручка, что привело к разрыву роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением. При поступлении мальчику провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза», — отметили в пресс-службе ведомства.
Согласно сообщению, через некоторое время ребенок с хорошим результатом был выписан домой, но, наблюдая за пациентом после выписки, врачи обнаружили неблагоприятную динамику. Появление тяжей, уплотненных волокон, внутри глаза начало провоцировать отслойку сетчатки. Потребовалась еще одна внутриглазная операция с целью исключить риски осложнений.
Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить зрение мальчику. После полного восстановления он вернется к обычной жизни без каких-либо ограничений. −0-