В Омской области начался учёт бурых медведей

Специалисты также используют визуальные наблюдения и фотоловушки, чтобы уточнить данные и составить более полную картину. Такая информация позволяет определить численность животных, выявить места их частого присутствия, потенциально опасные зоны, а также помогает при планировании лимитов добычи на охотничий сезон и мерах по предотвращению возможных конфликтов между людьми и дикими животными.