В Омской области начался учёт бурых медведей

В лесах Омской области начался сезон учёта бурого медведя. С 1 апреля по 31 мая специалисты Управления по охране животного мира проводят полевые работы, чтобы пересчитать численность хищников и определить их территорию обитания.
Основной метод — анализ следов. Ширина отпечатка передней лапы позволяет определить примерный возраст медведя. Например, у медвежонка прошлого года рождения след составляет около 5,6−6 см, у подросшего — до 10 см. Молодая медведица оставляет след шириной 11−13 см, а у взрослого самца лапа может достигать 14−17 см. Все данные заносятся в маршрутные листы с указанием координат.
Специалисты также используют визуальные наблюдения и фотоловушки, чтобы уточнить данные и составить более полную картину. Такая информация позволяет определить численность животных, выявить места их частого присутствия, потенциально опасные зоны, а также помогает при планировании лимитов добычи на охотничий сезон и мерах по предотвращению возможных конфликтов между людьми и дикими животными.