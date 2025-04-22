В Омске суд забрал автомобиль у умершего пьяного лихача

По данным прокуратуры, 21 ноября 2024 года сотрудники ГИБДД остановили в селе Одесское автомобиль Chery Tiggo T11 под управлением нетрезвого мужчины. Примечательно, что годом ранее, в апреле 2023-го, он уже был лишён водительских прав на полтора года за аналогичное нарушение. В связи со смертью обвиняемого дело прекратили, однако суд постановил изъять автомобиль в пользу государства.