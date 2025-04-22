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В Омске суд забрал автомобиль у умершего пьяного лихача

Мужчина ездил по селу пьяный.

Источник: Freepik

В Одесском районном суде Омской области прекратили уголовное производство по делу 45-летнего водителя, задержанного за пьяное вождение, сообщает прокуратура Омской области.

По данным прокуратуры, 21 ноября 2024 года сотрудники ГИБДД остановили в селе Одесское автомобиль Chery Tiggo T11 под управлением нетрезвого мужчины. Примечательно, что годом ранее, в апреле 2023-го, он уже был лишён водительских прав на полтора года за аналогичное нарушение. В связи со смертью обвиняемого дело прекратили, однако суд постановил изъять автомобиль в пользу государства.