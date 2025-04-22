В Самарской области будут отмечать День ветеранов боевых действий 1 июля

Новую памятную дату единогласно утвердили в Губдуме.
Теперь 1 июля в Самарской области будут отмечать День ветеранов боевых действий. Речь идет об участниках боевых операций, локальных войн и вооруженных конфликтов в СССР, России и других государствах после 1945-го.
«Установление памятной даты призвано подчеркнуть значимость их подвигов и укрепить патриотизм среди жителей региона», — приводит слова депутата Губдумы Елены Крыловой ГТРК «Самара».
Ранее рассказывали, что для участников СВО в Тольятти сформируют 60 земельных участков.
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