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В Самарской области будут отмечать День ветеранов боевых действий 1 июля

Новую памятную дату единогласно утвердили в Губдуме.

Новую памятную дату единогласно утвердили в Губдуме.

Теперь 1 июля в Самарской области будут отмечать День ветеранов боевых действий. Речь идет об участниках боевых операций, локальных войн и вооруженных конфликтов в СССР, России и других государствах после 1945-го.

«Установление памятной даты призвано подчеркнуть значимость их подвигов и укрепить патриотизм среди жителей региона», — приводит слова депутата Губдумы Елены Крыловой ГТРК «Самара».

Ранее рассказывали, что для участников СВО в Тольятти сформируют 60 земельных участков.

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